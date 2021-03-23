Митрополит ПЦУ скончался от осложнений после коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 23 марта, скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский ПЦУ Антоний (Владислав Махота). Мужчина умер в 54 года после коронавирусной болезни. Об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины.
Митрополит был "заботливым архипастырем, самоотверженным тружеником на божьей ниве, искренним духовным наставником и молитвенником и светлым, добросердечным человеком".
- Махота родился 8 ноября 1966 года в селе Слатино Золочевского района Харьковской области.
- В 1991-м окончил Харьковский политехнический институт.
- В священном сане – с 1991 года, с 1994 по 1995 год служил в Крымской епархии Московского Патриархата, далее перешел в УПЦ Киевского Патриархата.
- С марта 1995 по июль 1996-го – настоятель собора святых Владимира и Ольги УПЦ КП в г. Симферополе, секретарь Крымской епархии.
- С июля 1996-го, после пострижения в монашество и архиерейского рукоположения, нес служение епископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП.
- В 1997 году был назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским УПЦ КП.
- В 2004 году он был возведен в сан архиепископа, а в 2012-м – в сан митрополита. Также был заместителем председателя Синодальной Уставной комиссии ПЦУ.
Напомним, что в Украине стартовала вторая волна вакцинации от коронавируса.
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