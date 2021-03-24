Украинские паралимпийцы получат материальную поддержку от президента [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам, защищающим цвета Украины на международных соревнованиях.
Документ предусматривает выплаты восьми выдающимся спортсменам, выступающим в паралимпийских и дефлимпийских (людей с патологиями зрения) видах спорта, а также десяти наставникам.
Указанным в указе спортсменам и тренерам, которым стипендия уже была назначена президентом на определенный срок, в дальнейшем будет выплачиваться стипендия, предусмотренная настоящим указом.
Отмечается, что стипендия президента в размере 12 тысяч гривен была назначена семи чемпионам мира 2019 года по биатлону, лыжным гонкам, а также ХІХ зимних Дефлимпийских игр 2019 года в дисциплине "шахматы" и семи тренерам сборной команды Украины по биатлону и сборной команды по лыжным гонкам. Трем тренерам назначены стипендии от 7 до 7,5 тысяч гривен.
Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона ответил на вопрос журналистов о паралимпийском спорте в стране. Глава государства предложил встретиться со спортсменами-паралимпийцами, чтобы обсудить все проблемы.
Кроме того, украинский паралимпиец Олег Иваненко переплыл протоку Ла-Манш, тем самым установив мировой рекорд. За 18 часов спортсмен преодолел 62 километра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития
Украинец в пятый раз защитил свой титул
Жесткое решение приняли в связи с пандемией коронавируса
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял решение провести соревнования без участия зарубежных зрителей
Разговор глав дух государств может состоятся в ближайшее время