Cтипендия президента в размере 12 тысяч гривен была назначена семи чемпионам мира/ фото: Delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам, защищающим цвета Украины на международных соревнованиях.

Документ предусматривает выплаты восьми выдающимся спортсменам, выступающим в паралимпийских и дефлимпийских (людей с патологиями зрения) видах спорта, а также десяти наставникам.

Указанным в указе спортсменам и тренерам, которым стипендия уже была назначена президентом на определенный срок, в дальнейшем будет выплачиваться стипендия, предусмотренная настоящим указом.

Отмечается, что стипендия президента в размере 12 тысяч гривен была назначена семи чемпионам мира 2019 года по биатлону, лыжным гонкам, а также ХІХ зимних Дефлимпийских игр 2019 года в дисциплине "шахматы" и семи тренерам сборной команды Украины по биатлону и сборной команды по лыжным гонкам. Трем тренерам назначены стипендии от 7 до 7,5 тысяч гривен.

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