Локдаун может стать более жестким: Кличко назвал "наказание" для киевлян [ Редактировать ]
В среду, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга заявил, что если не будут выполняться ограничения на общественном транспорте, то локдаун в Киеве может стать еще более жестким.
По его словам, и вовсе не исключено, что транспорт вообще будет остановлен.
На сегодняшни день общественным транспортом должны пользоваться только те, кому необходимо добираться на работу.
Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун.
Он также отметил, что в прошлом году большое недовольство вызвало решение остановить метро и введение специальных пропусков на наземном транспорте.
Ранее мы писали о том, что в Киеве общественный транспорт будет работать и во время ограничений "красной" зоны карантина. Перевозки будут осуществляться с заполняемостью в 50% мест, предусмотренных в технических характеристиках транспортных средств.
Кроме того, одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила разрешить работу общественного транспорта, но при условии, что число пассажиров не будет превышать количество сидячих мест.
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