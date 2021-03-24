Комплексная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза показали, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновол погиб в результате ДТП. Эксперты не нашли фактов и доказательств, которые бы подтверждали другие версии о гибели политика, в том числе покушение.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.

Напомним, что журналист, диссидент и один из лидеров украинского национально-демократического движения погиб 25 марта 1999 года. На 5-м километре трассы "Борисполь-Золотоноша" автомобиль Toyota, на котором Вячеслав Черновол и его водитель Евгений Павлов возвращались в Киев из Кировограда, врезался в КАМАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе.

За рулем злополучного КАМАЗа находился водитель Владимир Куделя

Расследование обстоятельств гибели Черновола возобновилось в 2014 году. Экспертиза, которая длилась почти два года (31.01.2017- 29.10.2018) установила, что политик погиб в результате травм, полученных при ДТП. При этом версия о том, что Черновола убили кастетом полностью не исключается, хотя подтверждений не найдено.

По словам представителя МВД, расследование обстоятельств смерти Черновола будет продолжено.

В соответствии с указаниями Офиса генерального прокурора, сейчас ведутся допросы судебных экспертов, которые проводили экспертизы в уголовном производстве. В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Окончательного решения в нем не принято, поскольку продолжается проведение следственных (розыскных) действий.

Представители Народного Руха с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством. В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко заявил в суде о существовании кассеты, где сотрудники МВД якобы обсуждали покушение на Черновола.

В январе 2014 года Бориспольский межрайонный суд закрыл дело о гибели Вячеслава Черновола, назвав причиной смерти автомобильную аварию.

Ранее сообщалось, что Тарас Черновол дал разрешение на эксгумацию тела отца.