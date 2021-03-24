100 миллионов американцев получили от правительства по $1400 [ Редактировать ]
Источник: Bloomberg
В рамках "Плана спасения Америки" (American Rescue Plan) уже 100 млн американцев получили от правительства одноразовую материальную помощь в размере $1400. Об этом на брифинге заявил президент США Джо Байден.
Граждане США получают банковские чеки в рамках утвержденного Конгрессом и президентом пакета поддержки национальной экономики на фоне пандемии коронавируса на $1,9 трлн.
Эти средства будут направлены на закупку вакцин и предметов медицинского назначения, льготное кредитование для малого бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также дотации правительствам штатов и местных властей.
$400 млрд будут розданы населению в качестве индивидуальных прямых выплат. Чек на $1400 получают американцы, зарабатывающие не более $75 тыс. в год, одинокие родители, зарабатывающие не более $112,5 тыс. в год, и семейные пары с годовым доходом не выше $150 тыс.
Также предусмотрены доплаты в размере $300 к пособиям по безработице, раздача продуктовых пайков семьям с низким уровнем дохода и помощь на выплаты за аренду жилья.
Для 2 млн ветеранов заморозят федеральные сборы по переплатам и долгам.
"Подробности" сообщали, что администрация Байдена готовит крупнейшее повышение налогов в США с 1993 года. В Белом доме обсуждают повышение подоходного налога для американцев с годовыми доходами свыше $400 тысяч.
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