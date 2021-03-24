Одне з головних своїх релігійних свят - Песах, готуються відзначати і юдеї. Воно розпочинається в суботу. І тут епідемія COVID-19 теж змінила звичні традиції. Про торжество в умовах карантину - Ксенія Барвіненко.

Песах - головне юдейське свято.

Это праздник освобождения.

За біблійними переказами, після чотирьохсот років рабства, понад пів мільйона ізраїльтян вирушили на пошуки Землі Обітованої. Єгипетський фараон не хотів відпускати євреїв - тож його армія наздогнала людей біля моря. І тут сталося диво

Рав Йонатан Беньямін Маркович, головний рабин міста Києва:

Море открылось и еврейский народ вошел, и сегодня мы напомнинаем нашим детям, сами себе эти чудеса.

Зазвичай, Песах святкують сім днів. Та коронавірус змінив вікові традиції.

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Рав Йонатан Беньямін Маркович, головний рабин міста Києва:

В этот праздник конечно мы собираемся молимся, говорим "спасибо", в это время мы не собираемся большим количеством людей, и я хочу чтоб все услышали, нельзя в это время собираться.

Аби люди не почувалися покинутими і могли належно відзначити свято, в Єврейській громаді готують спеціальні набори. Їх буде кілька тисяч.

Леонід Барац, речник єврейської громади міста Києва:

Тут є святкові келихи срібні, є маца двох видів, також тут виноградний сік та червоне вино, тому що є традиція випити чотири келихи вина, тому що ми були рабами у фараона в Єгипті, а наразі ми вільні люди, і можемо дозволити собі пити вино, таким напій для відпочинку

У наборах зібрали і страви для святкової вечері, що називається седер. Кожен продукт - символічний.

Рав Йонатан Беньямін Маркович, головний рабин міста Києва:

Мясо символизирует жертвоприношение. Это наша внутрення жертва, каждый из нас кто хочет что-то достигнуть в этой жизни он должен принести внутреннее жертвоприноешние. Яйцо показывает тоже жертвоприношение, но не внутренне то что касается одного человека, а то что мы должны нести в общество, чтоб сделать общество лучше. Есть картошка, оно символизирует что от любой ситуации мы можем вырости.

Паралельно в єврейській громаді готують регулярні продуктові набори для нужденних. Цього місяця розвезуть близько пів тонни допомоги.

Леонід Барац, речник єврейської громади міста Києва:

Для усіх потребуючих людей, незалежно від віросповідання та походження, ми не перевіряємо документів, кожен потребуючий може звернутися до нас, ми внесемо його до такого реєстру, і кожного місяця ми будемо надсилати їм допомогу, вже близько 20 років, ми надсилаємо близько 2х тонн щомісяця і це такі харчові набори - яйця, цукор та все чого потребує людина.

Також у кожному наборі - медичні маски, щоб люди берегли своє здоров'я. Це одна з головних цінностей юдаїзму. Тож коли в громади з'явилася нагода зробити щеплення погодилися задля колективного здоров'я.

Борис Стругацький, волонтер:

Этот мир единый и наши мысли наши слова все в нем меняют, и конечно если я буду стонать болеть, то всему миру будет хуже, конечно лучше не болеть и не стонать и мир будет лучше, на иврите это называется симха.

У громаді кажуть, коронавірус став викликом для всього світу, але завдяки взаємній підтримці та допомозі його легше буде здолати.