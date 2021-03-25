Президент США Джо Байден до сих пор не провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что "звонок должен быть прикреплен действиями".

При этом в США ожидают, что такой разговор состоится в ближайшее время.

Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Это вопросы, который стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - сказал Кент.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден договорились провести переговоры по телефону.