В Госдепе США объяснили, почему не состоялся разговор Байдена с Зеленским [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден до сих пор не провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что "звонок должен быть прикреплен действиями".
При этом в США ожидают, что такой разговор состоится в ближайшее время.
Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.
"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Это вопросы, который стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - сказал Кент.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден договорились провести переговоры по телефону.
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