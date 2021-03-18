Президент США Джо Байден свяжется с главой Украины Владимиром Зеленским, однако их беседа состоится без каких либо предпосылок с американской стороны. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства США в Украине Дэниэл Лангенкемп.

По его словам, разговор двух лидеров может состоятся в ближайшее время. Также дипломат заявил, что президент Байден взял на себя большое количество обязательств, касающихся международного сотрудничества.

Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля.

Отмечается, что некоторые высокие государственные чиновники успели провести переговоры или готовятся к их началу в скором времени. Пресс-аташе диппредставительства добавил, что со стороны США условий по телефонному разговору нет. Однако известно, что основной причиной задержки является то, что президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутреннеамериканских вызовах, включая пандемию.

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