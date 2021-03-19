Падал, но поднимался: Джо Байден оконфузился на трапе самолета (видео) [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джозеф Байден несколько раз упал, поднимаясь по трапу президентского самолета Air Force One перед полетом в штат Джорджия.
В сети появилось видео конфуза. На кадрах видно, что поднимаясь по ступенькам трапа, 78-летний Байден несколько раз спотыкался и падал.
Позже в Белом доме сообщили, что с американским лидером все в порядке, мол он всего лишь оступился. Байден находится в отличной физической форме, помощь врачей ему не понадобилась.
"Довольно ветрено на улице, очень ветрено. Я сама почти упала на ступенях»", - сказала зампресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге на борту президентского самолета.
Напомним, что Джо Байден является самым пожилым президентом в истории США. В ноябре 2020 года у Байдена диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Несколько недель он был вынужден ходить в специальном ботинке.
Как сообщает телеканал Fox News, который во время предвыборной кампании поддерживал Дональда Трампа, недавно Джо Байден по ошибке назвал вице-президента США Камалу Харрис "главой государства".
"Когда президент Харрис и я..." - заявил Байден во время выступления на тему вакцинации. В декабре прошлого года он называл Камалу "новоизбранным президентом".
Перед инаугурацией The Wall Street Journal писала, что "даже если у Байдена и замедлилось слегка мышление, то этого нечего стыдиться", однако выразила обеспокоенность по поводу его здоровья.
В обнародованном медицинском отчете сказано, что у избранного президента высокое содержание холестерина, он страдает от сезонных аллергий и аритмии. В 1988 году Байдену удалили аневризму головного мозга.
Вместе с тем он не употребляет алкоголь, регулярно занимается спортом и, по оценкам врачей, способен выполнять обязанности президента.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден договорились провести переговоры по телефону.
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