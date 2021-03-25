Республика Сейшельские Острова с четверга, 25 марта, вновь начинает принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщает Сейшельское информационное агентство.

Исключение составит только Южно-Афиканская Республика, где возник очаг распространения нового опасного штамма коронавируса.

Уже на следующей неделе в страну будет отправлено более 28 рейсов. Туристы, прибывающие на Сейшелы, должны предъявить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прилета. Никакого карантина для иностранцев не предусмотрено.

Принимать туристов смогут только сертифицированные гостиницы, на сегодняшний день из 700 лицензированных гостиниц сертифицированы 535.

Министр туризма Сильвестр Радегондез сообщил, что за пандемии COVID-19 число туристов снизилось на 90%, что привело к снижению доходов и сборов. По его словам, "бездействие означало бы экономическое самоубийство".

Вот почему правительство приняло решение ввести новую политику, облегчающую прибытие посетителей на Сейшельские острова, которая вступит в силу 25 марта. Это риск, на который мы должны пойти, но рассчитанный, и, прежде всего, необходимый.

В этом году Сейшельские делают ставку на Израиль, Индию, Россию, ОАЭ и некоторые страны Восточной Европы, поскольку карантинные ограничения препятствуют возвращению туристов из Великобритании, Франции, Швейцарии, Австрии и Германии.

Сейшельские острова - архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов.

Как сообщали "Подробности", Кипр с 1 апреля открывает границы для украинцев. Туристам придется сдать два ПЦР-теста на COVID-19: первый в Украине, а второй по прилету. Его стоимость - 30 евро.