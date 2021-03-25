Сейшелы с 25 марта начинают принимать украинских туристов [ Редактировать ]
Источник: AFP
Республика Сейшельские Острова с четверга, 25 марта, вновь начинает принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщает Сейшельское информационное агентство.
Исключение составит только Южно-Афиканская Республика, где возник очаг распространения нового опасного штамма коронавируса.
Уже на следующей неделе в страну будет отправлено более 28 рейсов. Туристы, прибывающие на Сейшелы, должны предъявить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прилета. Никакого карантина для иностранцев не предусмотрено.
Принимать туристов смогут только сертифицированные гостиницы, на сегодняшний день из 700 лицензированных гостиниц сертифицированы 535.
Министр туризма Сильвестр Радегондез сообщил, что за пандемии COVID-19 число туристов снизилось на 90%, что привело к снижению доходов и сборов. По его словам, "бездействие означало бы экономическое самоубийство".
Вот почему правительство приняло решение ввести новую политику, облегчающую прибытие посетителей на Сейшельские острова, которая вступит в силу 25 марта. Это риск, на который мы должны пойти, но рассчитанный, и, прежде всего, необходимый.
В этом году Сейшельские делают ставку на Израиль, Индию, Россию, ОАЭ и некоторые страны Восточной Европы, поскольку карантинные ограничения препятствуют возвращению туристов из Великобритании, Франции, Швейцарии, Австрии и Германии.
Сейшельские острова - архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов.
Как сообщали "Подробности", Кипр с 1 апреля открывает границы для украинцев. Туристам придется сдать два ПЦР-теста на COVID-19: первый в Украине, а второй по прилету. Его стоимость - 30 евро.
по теме
Власти Кипра разрешили украинским туристам посещать остров с 1 апреля. Путешественникам придется сдать два ПЦР-теста на COVID-19: первый в Украине, а второй по прилету. Его стоимость - 30 евро
Отдохнуть на Сейшелах смогут туристы со всего мира, за исключением Южно-Африканской Республики. Путешественники будут обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. Ограничения для путешественников снимают после проведения массовой вакцинации населения
Жителі відділених сіл Буковець та Верхній Ясенів ледь встигають розчищати дорогу - там намело більше як пів метра снігу
Власти Индонезии планируют пускать граждан тех стран, в которых считают хорошей обстановку с COVID-19 или высоким уровень вакцинации. Окончательный список определит Министерство иностранных дел. Но до этого власти хотят привить до 2 млн жителей самого острова
Туристам радять утриматись від походів у гори - через хуртовини зберігається третій рівень лавинонебезпеки