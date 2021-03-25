Самый крупный южноамериканский производитель сырья для производства туалетной бумаги заявил, что в мире на фоне пандемии коронавируса возможны сбои с поставками гигиенического средства.

Причиной этого могло послужить то, что сильно возрастает спрос на морские перевозки, при этом, самих судов не хватает. С этой проблемой уже столкнулись экспортеры товаров, перевозимых контейнерами. Теперь же сложности могут возникнуть с такими видами упаковки, как ящики, бочки, мешки.

Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском… Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги.

Отмечается, что в настоящее время из-за паники люди начинают выгребать с полок магазинов тонны упаковок с туалетной бумагой, что через некоторое время и приведет к дефициту.

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