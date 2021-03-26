Торнадо у США: п'ятеро людей загинули [ Редактировать ]
Щонайменше п'ятеро людей загинули, десятки травмовані внаслідок торнадо на півночі Алабами, у США. Стихія позривала дахи з будинків, вирвала з корінням дерева, зруйнувала лінії електропередач.
Без світла залишилися десятки тисяч людей. В районі лиха працюють рятувальники. За словами синоптиків, найближчим часом у регіоні очікують нові урагани.
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