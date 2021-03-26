В Ивано-Франковской области жительница города Коломыя постила в социальной сети Facebook неправдивую информацию о вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда.

На своей странице задержанная писала, что, якобы, вакцина не прошла всех этапов испытания. Таким образом, по мнению правоохранителей, это могло вызвать панику среди населения.

Отмечается, что относительно нарушительницы был составлен админпротокол по статье 173 части 1 (распространение ложных слухов). В настоящее время женщине грозит от 170 до 255 гривен штрафа или до одного месяца общественных работ. Известно, что заседание суда назначено на 8 апреля.

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Кроме того, российская разведка распространяла фейки о вакцинах от коронавируса. дезинформацию вели четыре российских онлайн-платформы под руководством спецслужб.

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