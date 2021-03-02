Война с фейками: Twitter начнет выделять неправду о коронавирусе [ Редактировать ]
Администрация социальной сети Twitter ввела новую функцию, которая позволит маркировать сообщения пользователей с фейками о COVID-19.
Таким образом предполагается удаление самой вредоносной информации, которая вводит в заблуждение людей и может навредить борьбе с пандемией.
Начиная с сегодняшнего дня, мы будем отмечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19 в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее вредной, вводящей в заблуждение информации по COVID-19, из сервиса.
Отмечается, что одно нарушение новых правил сообщества не повлечет за собой серьезного наказания, но в случае публикации информации несколько раз, аккаунт нарушителя будет заблокирован на 12 часов, если будут найдены четыре нарушения, то на хозяин аккаунта не сможет получить к нему доступ в течении недели, если пять нарушений - то страница будет заблокирована навсегда. В соцсети рассказали, что а настоящее время было удалено более 8,5 тысяч различной неправды о COVID-19.
Читайте также, Twitter разработал уникальную программу для войны с фейками. Birdwatch позволяет людям идентифицировать информацию в твитах, которую они считают обманчивой, и писать посты.
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