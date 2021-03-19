В Украине появится Центр борьбы с фейками [ Редактировать ]
В Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками. Центр будет действовать при Министерстве культуры и информационной политики. Об этом говорится на сайте Минкульта.
Возглавит этот центр руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская. Она также является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.
"Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", - рассказали в Минкульте.
Как отметили в министерстве, презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.
"Я хочу ... помочь государству со стратегическими коммуникациями - четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора", - заявила Цибульская.
Ранее мы писали о том, что Украина начинает борьбу с фейками.
по теме
Приморский суд Одессы сегодня, 19 марта, рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны
В этом году для учащихся 4 и 9 классов отменили прохождение государственной итоговой аттестации
Погода в Украине в пятницу, 19 марта, будет прохладной
Вечером 18 марта ряд стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca