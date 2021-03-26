Святкування Дня свободи у Білорусі закінчилось затриманнями [ Редактировать ]
Понад 170 затриманих. Так напередодні в Білорусі завершилося неофіційне святкування Дня свободи. Силовики хапали людей просто на вулицях. Та більшість арештів, за словами активістів, проводили вдома у громадян, разом з обшуками.
В День Свободи по всій країні пройшли нечисленні мітинги, подекуди з феєрверками. На знак солідарності з білорусами - акції підтримки провели у Києві, Вільнюсі та Варшаві.
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