Понад 170 затриманих. Так напередодні в Білорусі завершилося неофіційне святкування Дня свободи. Силовики хапали людей просто на вулицях. Та більшість арештів, за словами активістів, проводили вдома у громадян, разом з обшуками.

В День Свободи по всій країні пройшли нечисленні мітинги, подекуди з феєрверками. На знак солідарності з білорусами - акції підтримки провели у Києві, Вільнюсі та Варшаві.