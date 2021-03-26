За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму

Державну зраду та зазіхання на територіальну цілісність України - інкримінують трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір". Офіс Генпрокурора повідомив їм про підозру.

За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму. Двоє з них входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" і брали активну участь в проведенні так званого референдуму на території півострова.