До пабу лише із довідкою про вакцинацію. У Великій Британії триває дискусія щодо паспортів імунізації. Прем'єр-міністр не виключив, що власники закладів вимагатимуть доказ щеплення проти коронавірусу. Як це працюватиме і коли можливе таке нововведення - розповість Світлана Чернецька із Лондона

Косметичний ремонт та генеральне прибирання. Британські паби готуються до грандіозного відкриття. Майже цілий рік ці історичні заклади були вимушено закриті. А за два тижні їм знову дозволять приймати відвідувачів. Щоправда, обслуговування в приміщенні досі під забороною.

Емма Паркгауз, власниця пабу:

Перший тиждень після відкриття в нас уже весь заброньований. Роботи буде чимало. Залишається лише молитися, щоб не було дощу, бо всі столики надворі.

Що більше відвідувачів - то швидше паб вибереться з боргів та знову почне давати дохід. Тож додаткових перевірок клієнтам влаштовувати не планують. Однак уряд не виключає, що паби будуть змушені вимагати докази імунізації. Щоправда, не обов'язково лише довідку про щеплення.

Також братимуть до уваги негативний тест на коронавірус чи аналіз на антитіла. Адже чимало людей з медичних причин не можуть вакцинуватися. Приміром, вагітних наразі не щеплюють.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Треба обережно підходити до цього питання. Насамперед паспорти вакцинації можливі лише в тому разі, коли абсолютно кожній дорослій людині в цій країні запропонують зробити щеплення. Розуміємо, ще є моральні та етичні проблеми, і ми ще повернемося до цього питання.

Щоправда, наразі більшість власників пабів виступає проти такого нововведення. Мовляв, це лише ускладнить і без того, нелегке життя бізнесу.