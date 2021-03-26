І на ці випробування вже відреагував президент США Джо Байден. "Реакція буде відповідною" - заявив він під час своєї першої офіційної пресконференції в Білому домі.

Говорили також про взаємодію із союзниками для протистояння Китаю. У цьому контексті згадав і Росію. За словами Байдена, влада в РФ є автократичною.

Окрім того, пообіцяв посилити контроль за нелегалами на кордоні з Мексикою та забезпечити умови для тимчасового перебування мігрантів. Щодо питань пандемії, американський президент планує істотно збільшити масштаби вакцинації населення.

Джо Байден, президент США: