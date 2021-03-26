Джо Байден пригрозив Північній Кореї "відповідною реакцією" [ Редактировать ]
І на ці випробування вже відреагував президент США Джо Байден. "Реакція буде відповідною" - заявив він під час своєї першої офіційної пресконференції в Білому домі.
Говорили також про взаємодію із союзниками для протистояння Китаю. У цьому контексті згадав і Росію. За словами Байдена, влада в РФ є автократичною.
Окрім того, пообіцяв посилити контроль за нелегалами на кордоні з Мексикою та забезпечити умови для тимчасового перебування мігрантів. Щодо питань пандемії, американський президент планує істотно збільшити масштаби вакцинації населення.
Джо Байден, президент США:
Я говорив про 100 мільйонів щеплень за перші 100 днів. Ми досягли цього минулого тижня - на 42 дні раніше запланованого терміну. Зараз я ставлю за мету - вакцинувати 200 мільйонів людей до мого ста денного перебування на посаді президента.
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