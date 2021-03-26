Ковід-шпиталі закриваються, кафе відкриваються: Ізраїль перемагає коронавірус [ Редактировать ]
Ізраїль, імовірно, стане першою країною, яка повністю перемогла епідемію коронавірусу. Імунізація населення вже завершується, запаси вакцини такі, що можна щепити кожного жителя двічі. Країна виходить з карантину, скасовує обмеження і починає збирати запаси сироватки для повторних щеплень, якщо такі знадобляться. Докладніше Антон Готліб.
Мабуть, головна ознака повернення до "докарантинних" часів - відкриті кафе та ресторани на кожному розі Тель-Авіва. Поодинці й цілими сім'ями ізраїльтяни відновлюють улюблений ритуал - п'ють каву. До того ж не з одноразових склянок, а з порцелянових чашок, ще тиждень тому це було неможливо через заборону МОЗу. Пускають в кав'ярень лише за зеленим паспортом, "нещепленим" дозволяють купувати їжу на виніс.
Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Відчуваю себе ніби уві сні.
Високих гостей Нетаньягу водить тепер до кафе - демонструє, як запрацювала економіка. Відвідує спортзали, показує успіхи.
Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Ми скасовуємо обмеження - поступово, але швидко. За короткий період нам вдалося вакцинувати молодь, під час третьої хвилі це була найбільш незахищена частина населення. Невдовзі ми відкриємо і авіасполучення, це буде остаточна перемога над епідемією.
Передвиборчу кампанію, яка днями завершилася на користь Нетаньягу, він теж побудував на цьому: перемога над коронавірусом - чи не головне досягнення. Конкурентам було складно із цим посперечатися, імунізацію провели не просто за рекордні терміни, а буквально з космічною швидкістю. На сьогодні вже понад 50 відсотків ізраїльтян повністю щеплені від коронавірусу. Показники захворюваності пішли на спад так стрімко, що в багатьох лікарнях уже закривають коронавірусні відділення, немає пацієнтів!
Естер Саяго, директорка департаменту логістики лікарні "Іхілов" у Тель-Авіві:
Ми закрили навіть реанімацію для коронавірусних хворих і вперше за рік почали проводити планові операції в повному обсязі. Тепер наші анестезіологи повернулися до своїх прямих обов'язків. Ми знову стали повноцінною клінічною лікарнею.
З колишніх обмежень тільки маски. Їх, як і раніше, носити обов'язково. Працює все: кінотеатри і бібліотеки, тренажерні зали і навіть університети відновлюють очне навчання. Ізраїль планує налагодити виробництво власної вакцини, щоб мати запас і за потреби постачати сусідам. Це важливо в разі, якщо від коронавірусу тепер доведеться робити щеплення регулярно.
Дефіциту сироватки наразі немає. Якщо на початку люди буквально благали їх щепити, стояли в чергах, ночували в поліклініках, то тепер влада без перестанку повторює: хто не зробив
по теме
Черкащина в четвірці лідерів по країні, де вакцинують найбільше жителів від Ковіду. Щоправда, це поки ніяк не впливає на рівень захворюваності. Вчора область ледь не опинилась в червоній зоні
Найвища статистика заражень на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та у Києві
Ангела Меркель несподівано передумала посилювати карантинні обмеження на свята. Опозиціонери назвали дії уряду непрофесійними і хаотичними
Через підвищення кількості хворих Індія зупинила експорт вакцини компанії "Астразенека", щоб щепити власне населення. Також у країні зафіксували новий штам коронавірусу. Він з подвійною мутацією
Сьогодні в Україну мають доправити першу партію китайської вакцини від Синовак - Коронавак. За попередніми даними, рейс із препаратом прибуде у Бориспіль о сьомій вечора. Раніше в МОЗі казали, що в першій партії буде 700 тисяч доз