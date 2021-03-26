В пятницу, 26 марта, SpaceX, компания американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, планирует провести испытательный полет 11-го прототипа корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Об этом говорится на странице FFA в Twitter.

Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) дало на это согласие. Испытания прототипа SN11 пройдут вблизи городка Бока-Чика в штате Техас. FFA эвакуирует территорию вокруг испытательной площадки.

Сегодня будет попытка полета прототипа корабля Starship под названием SN11.

Окно для испытаний стало открытым для SpaceX после 19:00 по киевскому времени. Однако испытания могут в любой момент перенести, как это неоднократно происходило ранее.

Кроме того, на орбите Земли взорвался метеорологический спутник NOAA-17 американского космического агентства NASA. Взрыв спутника NOAA-17, который вывели из эксплуатации в 2013 году, произошел 10 марта этого года, в результате взрыва образовались 16 обломков.

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