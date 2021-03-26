SpaceX запускает 11-й прототип корабля для полета на Марс (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 26 марта, SpaceX, компания американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, планирует провести испытательный полет 11-го прототипа корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Об этом говорится на странице FFA в Twitter.
Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) дало на это согласие. Испытания прототипа SN11 пройдут вблизи городка Бока-Чика в штате Техас. FFA эвакуирует территорию вокруг испытательной площадки.
Сегодня будет попытка полета прототипа корабля Starship под названием SN11.
Окно для испытаний стало открытым для SpaceX после 19:00 по киевскому времени. Однако испытания могут в любой момент перенести, как это неоднократно происходило ранее.
Кроме того, на орбите Земли взорвался метеорологический спутник NOAA-17 американского космического агентства NASA. Взрыв спутника NOAA-17, который вывели из эксплуатации в 2013 году, произошел 10 марта этого года, в результате взрыва образовались 16 обломков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 17 марта, в работе Google произошел масштабный сбой
По состоянию на вторник, 16 марта, произошел масштабный сбой в работе Microsoft
Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з мису Канаверал у Флориді, доправивши на орбіту ще 60 супутників
Очікують, що чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink запустять завтра - після перевірки обладнання
Компанія Spacex Ілона Маска - згодна запустити на орбіту український супутник "Січ 2-1". Та ціна питання мільйон доларів.