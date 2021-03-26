Обломки вошли в атмосферу планеты после 22 дней "дрейфования" в космосе/ фото: Spaceflight

В американских городах Портленд и Сиетл местные жители были свидетелями падения обломков ракеты Falcon 9, производства компании Илона Маска SpaceX.

Ночью в небе появились яркие огни, напугав людей, некоторые из которых воспринял их как метеорит, однако позже астроном из Центра астрофизики Гарвардского университета написал в Twitter, что люди видели части ракеты SpaceX Falcon 9, запущенной в начале марта обнародовали сообщение о том, что это падала их ракета, которая выводила на орбиту Земли спутники глобальной интернет-системы Starlink.

Отмечается, что обломки вошли в атмосферу планеты после 22 дней "дрейфования" в космосе. Жители городов массово снимали на видео таинственные объекты и выкладывали в интернет.

Читайте также, компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, отправила на орбиту Земли четвертую за март 2021 года партию спутников Starlink. Во время предыдущего старта был поставлен рекорд по возврату одной и той же первой ступени на Землю.

Just caught a meteor shower on camera?? pic.twitter.com/dNCbFoaLOD — vampire enthusiast (@vampyreparty) March 26, 2021

Кроме того, на орбите Земли взорвался метеорологический спутник NOAA-17 американского космического агентства NASA. Взрыв спутника NOAA-17, который вывели из эксплуатации в 2013 году, произошел 10 марта этого года, в результате взрыва образовались 16 обломков.

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