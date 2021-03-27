Поки світом впевнено крокує щеплення від коронавірусної інфекції, в Україні цей процес повільніший. Навіть ті, хто мають можливість убезпечити себе від хвороби, свідомо відмовляються від щеплення, адже, мовляв, уже мають антитіла.

Тож що краще - перехворіти, вакцинуватися, чи все й одразу?

Киянка Віолета хворіла на коронавірус наприкінці осені. Розповідає: і маскового режиму дотримувалась, і антисептиком користувалася, та все ж не вбереглася від недуги.

Віолета, жителька Києва:

У меня была болезнь, похожая на ОРВИ, острое заболевание, неделю где-то держалась сильная температура около 38-39 градусов, очень болело горло, заложило ухо, что я не слышала.

Антитіла після хвороби у Віолети утворилися, тож чи є сенс вакцинуватися? Або ж організм без належної підтримки не впорається вдруге із підступним вірусом?

Віолета, жителька Києва:

Я бы хотела вакцинироваться, но я не вижу в этом какого-то смысла, если, например, у меня выработались антитела, то есть я, в принципе, не могу заболеть в последующем.

Вакцинуватися тим, хто перехворів, треба, але не першочергово, - запевняють спеціалісти.

Борис Донський, імунолог:

Немає такої гострої потреби, проте - скільки буде тривати ефективна імунна пам'ять ваша надалі ми теж не можемо сказати. Тому казати, що вам непотрібно це робити, це ми теж видаємо бажане за дійсне. Випадки повторного інфікування все ж таки бувають, їх не так багато, як про них пишуть, але вони можливі й вони бувають. Тому зараз при відсутності препарату рекомендовано людям, які перехворіли не йти у першу чергу, бо є дуже багато людей, яким це потрібніше.

Загалом організм людини виробляє два типу антитіл, - пояснюють імунологи. Одні - блокують проникнення самого вірусу в тканину, інші - борються з інфекцією, коли вона вже потрапила всередину. Тож вакцинація, найімовірніше, радше не дасть коронавірусу потрапити всередину, а от антитіла, які виробилися самостійно радше допоможуть уже після інфікування.

Борис Донський, імунолог:

Це виходить, як запам'ятати цілу книжку, або одну сторінку. Вакцина спрощує імунній системі пам'ять, ви мусите запам'ятати одну сторінку тексту, і ви її, як правило, будете досить довго пам'ятати. Якщо всю книжку прочитаєте, ви не будете її так сильно пам'ятати. Проте є зворотний бік цих антитіл - ті, які утворюються внаслідок щеплення, вони утворюються саме проти первинного штаму коронавірусу.

У Центрі громадського здоров'я також радять попри перенесену інфекцію вакцинацією не нехтувати:

Поняття "захисний рівень антитіл до COVID-19", що убезпечить від повторного інфікування, не існує... Тест-системи для визначення антитіл наразі не стандартизовані... Під час клінічних досліджень вакцини не було виявлено жодних побічних реакцій серед тих людей, які вже мали антитіла після хвороби... А ті, хто мають антитіла після хвороби, однаково повторно хворіють.

А от скільки діятиме антиген вакцини в тілі людини, поки що невідомо. Тож навіть і щеплення не стовідсоткова гарантія від "корони".

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Чи може людина захворіти після вакцинації, так, як відбулось у моєму випадку? Можуть! Але хвороба буде протікати легко, без перебігу тяжкого, або середньої тяжкості.

Борис Донський, імунолог: