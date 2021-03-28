Минздрав обнародовал список регионов "красной зоны" [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
По состоянию на 28 марта "красная зона" карантина в Украине остается в 10 регионах. При этом динамика госпитализаций остается высокой, в некоторых регионах занята большая часть выделенных койко-мест для пациентов с COVID. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно этим данным, в распределении регионов по цветным зонам ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем.
В "красной зоне"остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
При этом в Киеве на сегодня заняты 84% койко-мест с подведенным кислородом, в Винницкой области - более 52%, в Житомирской - более 73%, в Киевской - почти 74%, во Львовской и Николаевской - более 67%.
Кроме того, динамика госпитализаций остается высокой в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Херсонской и Черниговской областях. В последней эта динамика в течение трех дней составляет около 50%.
В "оранжевой зоне" по состоянию на сегодня находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.
В "желтой зоне" - только Херсонская область.
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