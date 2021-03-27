В Украине вновь обновили зоны карантина [ Редактировать ]
В субботу, 27 марта, Министерство здравоохранения Украины во второй раз обновило данные определения регионов со значительным распространением COVID-19. "Красная" зона карантина сократилась до 10 областей - утром в ней находились 13 регионов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, в новом перечне из списка "красных" зон исчезли Ривненская, Черкасская и Черниговская области. Теперь они отнесены в "оранжевую" зону.
Таким образом, в "красной" зоне карантина находятся: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
При этом в "оранжевой" зоне пребывают: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ривненская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.
Единственным регионом, который находится в "желтой" зоне, остается Херсонская область.
Напомним, утром 27 марта в "красной" зоне карантина находилось 13 регионов Украины. Также мы писали о том, что Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне.
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