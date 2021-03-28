Від початку року ціни на продукти мало не щодня встановлюють нові антирекорди. Як у жарті Жванецького "відійшов від магазину лише на 5 метрів, а цифри на цінниках уже виросли".

Минулого тижня навіть у Нацбанку визнали: вперше за два роки продукти дорожчають швидше, ніж прогнозує держава.

Гречка і яйця підвищилися в ціні майже удвічі. А олія тільки за останні пів року здорожчала на 50%. І це при тому, що Україна є одним зі світових лідерів з експорту соняшника. А ще ми доволі великий експортер пшениці. Та при цьому в нас на полицях - дорожчає хліб! Буханку дешевшу за 15 гривень навіть знайти важко!

Чому звичайні батони стають золотими? І коли настане фініш цієї гонки цінників - дізнавалися наші кореспонденти.цінників

Трусіть гаманці й переглядайте сімейний бюджет!

Українська сім'я витрачає на харчі 50% свого доходу.

А доведеться ще більше. Бо на ринках і в магазинах - суцільне подорожчання. На полицях масово з'являються "золоті батони"!

Чому дорожчає хліб у країні, яка експортує пшеницю і соняшник? Що буде з цінами? І чи не час нам усім купувати хлібопічки?

Білий, сірий, чорний, із дріжджами і без, із родзинками, насінням, та звичайний соціальний батон. Хліба в магазинах і на ринках на будь-який смак та гаманець. Як же з'являється буханка на світ.

***

Це пекарня в середмісті Києва. Запах свіжої випічки долинає здалеку. Хліб тут печуть уже 17 років. Тістороб Валентин Марунцелу вже просіяв муку. І взявся за опару.

Валентин Марунцелу, тістороб:

На 20 килограм нам надо взять 400 грам дрожжей. Оттариваем и забираем от сюда 400 грам дрожжей. Разминаем. Мы будем добавлять еще воду.

Далі відкриває тісторіз, великий на 120 кілограмів.

Валентин Марунцелу, тістороб:

Заганяем на платформу чан. Ну в принципе здесь все. Опускаем крышку и начинаем замес.

Опару місять хвилин 20. Щоб тісто було однорідним та еластичним. Далі до роботи береться Оксана Смалько.

Оксана Смалько, бригадирка в пекарні:

Ми його щас закидаєм в бєлітєль і будем ділити на заготовки. Воно йде щас по процесу, потом у розкатку і виложується на протвіня.

Потім у піч. Година часу і буханки готові. У пекарні своїм хлібом пишаються. Кажуть: і смачний, і корисний. Та чи дешевий?

Надія Ольхова, приватна підприємиця:

Дивіться, наша ціна за хлібину в продажі змінилась всього-на-всього максимум на 10 відсотків. Ціна хліба складається не тільки із, з ціни сировини. Але із накладних затрат. Ціну на хліб підіймають не пекарі. Ціну формує ціна і переробка, а оскільки переробка не дорожчає, а сировина дорожчає, то саме це піднімає ціну на хліб.

У магазині хліб коштує від 12 до 22 гривень. Із нового року він відчутно набрав у ціні! Бо борошно подорожчало на 50 відсотків, цукор майже вдвічі, молоко на чверть. А про комуналку й говорити годі!

Не підвищилася хіба зарплата в працівників. Бо нема з чого її підняти.

Надія Ольхова, приватна підприємиця:

Завдання - просто утриматись на плаву. Зараз хліб ми печемо без прибутку.

***

Те, що з нового року хліб подорожчав помічають і тут. В Ужгороді. І навіть не так, ті хто купують, як ті, хто продають:

Ірина, продавець хліба:

І я кажу, що подорожчав. Пенсіонери вже будуть скоро по шматочках купляти. Це вже не реально продати хліб. Ви даєте половиночку, людина просить, а четвертинку понімаєте?

А все тому, що жити стало дорого. Скільки коштує сировина для хліба тут на ринку Ужгорода, перевіримо.

Рекордсмен за подорожчанням за рік соняшникова олія. Пляшка від п'ятдесяти п'яти до шістдесяти п'яти гривень. Кілограм цукру вже 25 гривень! Борошно не набагато дешевше.

Христина, приватна підприємиця:

35 гривень мука.

Щоб придбати мінімальний "хлібний" набір потрібно понад сотню гривень. І це без витребеньок, домашніх яєць чи молока. Бо це ще мінус пів сотні з гаманця.

Віталія, приватний підприємець:

Ну, молоко так як було 20-25 грн.

Якщо українці витрачають на продукти половину своїх доходів, то європейці відсотків 18! Бо й зарплати в них вищі, й продукти дешевші. Парадокс, але, приміром, в Іспанії українська олія коштує дешевше, ніж удома!

Олег Пендзін, економічний експерт:

Тому що в Україні базова ціна одна і та сама, що й в Іспанії, а податок на додану вартість в Іспанії 5%, а в Україні 20, всі країни світу сьогодні мають методи впливу на ціни на ринку продовольчих товарів. Україна на жаль, не робить нічого.

Податкове навантаження, відсутність державного "цінового" контролю, подорожчання і продуктів, і комуналки. Причин того, що батони стають "золотими" - багато. Та що робити українцям, щоб заощадити? Може, пекти самим?

Покупний чи домашній? Однозначно смачніший той хліб, який ти випік сам, вклавши туди всі свої знання і як то кажуть душу. А от що дешевше?

Це пані Віра. Жителька колоритного гірського села Мала Уголька.

Віра, жителька с. Мала Уголька:

Добрий день. Заходьте, прошу до нас.

Скільки коштує буханець у магазині, жінка навіть не здогадується. У 15 років її навчила пекти хліб мама. Відтоді їсть лише зроблений власноруч. Рецепт Віри мало відрізняється від того, який використовують у київський пекарні.

Віра, жителька с. Мала Уголька:

Так, це вода тут я її виливаю у муку. Мені тут треба сіль. Це дріжджі, ще поставити олії чуть-чуть і ще чуть чуть я ставлю сахаря. Ну і всьо, я буду замішувати. І заміска тут основний процес. Усе, як навчала мама.

Хліб пані Віра пече раз на тиждень: і для себе з чоловіком, і дітям. Тому борошно, олія і дріжджі в неї є завжди.

Віра, жителька с. Мала Уголька:

Кілограмовий мішок стоїть 580 гривень зараз, вже подорожчало, бо був дешевий.

Замішаний хліб жінка накриває рушником і ставить у тепле місце. Тим часом показує мені господарство. І корову Зорьку, і Богдана:

Хліб уже підійшов. І пані Віра пішла розкласти вогонь у печі. Жінка каже, що з одного кілограма борошна виходить зо три кіло хліба. Доки господиня нарізає свіжо спечений, я візьмуся за підрахунки.

Тож, щоб спекти буханку вдома, на інгредієнти треба близько ста двадцяти п'яти гривень. І з них отримаємо 3 кг хліба. Вага магазинного - грамів вісімсот. А ціна у середньому 16.

Тобто 3 кг домашнього хліба це 4 буханки магазинного! Звісно, мої підрахунки приблизні, але виходить, що купувати дешевше, ніж пекти! Та гроші тут не головне, втручається пані Віра.

Віра, жителька с. Мала Уголька:

Він укусний, в ньому не є ніяких домішку. Це все таке - натуральне.

І справді домашній хліб навіть на вигляд апетитніший. А запах...

А зараз спробуємо влаштувати експеримент. Ось скибка купованого хліба, а це хліб, який спекла пані Віра. Наріжемо його на одинакові шматки. Цікаво, чи відрізнять різні господині, де ж він - домашній. Заплющуємо очі. Перша тарілка - домашній. Із другої тарілки і не куштували. Упізнали одразу.

Тож який обрати - питання смаку і гаманця. Єдине, що зрозуміло: дешевшим не буде жоден із хлібів ані магазинний, ані домашній.