Якби вибори Президента відбувалися вже цього тижня. Українська соціологічна група порахувала шанси українських політиків.

Тож згідно з результатами опитування, у другому турі за посаду президента змагалися б Володимир Зеленський та Юрій Бойко. За чинного главу держави готові проголосувати - 23,5 відсотки респондентів, за співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" - понад 19.

А от склад Верховної Ради майже не змінився б, проходять усі нинішні парламентські партії, окрім "Голосу". За "Слуг" готові голосували більш як двадцять відсотків опитаних. За ними із відривом у пів відсотка йде "Опозиційна платформа - За життя". На третьому місці - "Європейська Солідарність" - із 18 процентами. "Батьківщина" має одинадцять.