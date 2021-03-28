Українська соціологічна група порахувала шанси політиків на виборах [ Редактировать ]
Якби вибори Президента відбувалися вже цього тижня. Українська соціологічна група порахувала шанси українських політиків.
Тож згідно з результатами опитування, у другому турі за посаду президента змагалися б Володимир Зеленський та Юрій Бойко. За чинного главу держави готові проголосувати - 23,5 відсотки респондентів, за співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" - понад 19.
А от склад Верховної Ради майже не змінився б, проходять усі нинішні парламентські партії, окрім "Голосу". За "Слуг" готові голосували більш як двадцять відсотків опитаних. За ними із відривом у пів відсотка йде "Опозиційна платформа - За життя". На третьому місці - "Європейська Солідарність" - із 18 процентами. "Батьківщина" має одинадцять.
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