Флэш-накопители присутствуют на рынке уже боле 20 лет и до сих пор остаются актуальным носителем информации. Все потому, что это удобный, универсальный, легко переносимый и надежный способ хранения данных.

Технологии флэш-накопителей визуально вроде не меняются, но они не стоят на месте и постоянно улучшаются: у них выросли объемы, скорости передачи данных, надежность и качество изготовления, как следствие – долговечность.

Качественные USB-накопители к 2021 году уже предлагают огромные объемы данных для хранения, при этом оставаясь в компактных и привычных форм-факторах, а по цене они уже приближаются к уровню недорогих внешних механических HDD-накопителей, а по размеру значительно их меньше, так что могут даже конкурировать с ними.

Читайте также KIOXIA Exceria Pro 64 ГБ: обзор сверхбыстрой SD карты памяти для 8K видео

Недавно Wilk Elektronik, официальный партнер и дистрибьютор бренда Kioxia (ранее известного как TOSHIBA), представили новые продукты с флэш-памятью - карты SD/microSD и флэш-накопители. Среди новинок были элегантные флешки, представленные в объемах от 16 ГБ для USB 2.0, и до 256 ГБ для USB 3.0.

На данный момент, флэш-накопители TransMemory серии U365 являются флагманами от Kioxia.

У нас на обзоре оказалась модель Kioxia TransMemory U365 объемом 128 ГБ и портом USB 3.0. Простой, казалось бы, гаджет, но у него есть пара козырей в лице большого объема и скорости чтения, которые расширяют спектр его применений. В каких? Читайте в моем обзоре.

Технические характеристики Kioxia TransMemory U365:

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1 Type-A

Емкость: 128 ГБ

Совместимость: macOS 10.11 и новее, Windows 8.1 и новее

Габариты: 55 x 21,4 x 8,5 мм

Вес: 9 г

Цена: 35 долларов

Упаковка, дизайн и качество сборки

Флешка поставляется в небольшом пластиковом блистере, который упакован в картонную коробочку яркого оранжевого цвета.

На лицевой стороне расположена сама флешка с названием бренда и модели, а на обратной – нанесена техническая информация, объем и скоростные показатели.

Корпус Kioxia TransMemory U365 выполнен из прочного пластика черного цвета. Накопитель дополнительно оснащен специальным софт-тач покрытием, очень приятным на ощупь. Оно не собирает отпечатков, улучшает хват, но, как показывает практика, такое покрытие очень не любит царапин, поэтому важно бережное обращение.

Произведена данная флешка в Японии, поэтому производитель уверен в качестве и дает на нее 5-летнюю гарантию.

Особенность корпуса Kioxia TransMemory U365 в том, что у нее нет защитного колпачка, о корпус оснащен специальным выдвижным механизмом, который прячет USB порт внутри. Таким образом, размеры накопителя уменьшаются при транспортировке и защищают порт от загрязнения.

Тестирование

Флешка подключается и определяется без проблем, при этом уже отформатирована под файловую систему exFAT, которую прекрасно воспринимает, как macOS, так и Windows.

Теперь перейдем к простому тесту копирования файлов через Windows Explorer. Результат оказался весьма интересным: скорость чтения демонстрируется в районе 217 МБ/с, что выше заявленной. Но скорость записи – 24,9 Мб/с, что меньше почти в 10 раз.

Копировани файлов с Kioxia TransMemory U365

Запись файлов на Kioxia TransMemory U365

Эти скорости подтверждает тестирование флешки в CrystalDiskMark. Причем скорость чтения выросла до 239 МБ/с, а записи – до 27 МБ/с.

ATTO Disk Benchmark показывает схожие данные: 212 Мб/с при чтении и почти 24 Мб/с при записи.

Получается, если попытаться "забить" файлами Kioxia TransMemory U365 полностью, то на это уйдет почти потора часа, что показала специальная утилита H2Testw. А вот на копирование всего объема 128 ГБ – всего за 10 минут.

Невысокая скорость записи связана с компромиссом, чтобы вместить большой объем на флешку и предложить его покупателям по доступной цене. Таким образом получилось, что медленная запись компенсируется очень высокой скоростью чтения, что, на мой взгляд, более важно.

К примеру, если вы записали 4K или даже 8K видео, пусть даже на максимальной скорости в 24 МБ/с. Однако его чтение будет работать стабильно и на максимальной скорости в 220 МБ/с, например, на современном телевизоре с портом USB 3.0. Наличие последнего крайне важно, так как в случае с USB 2.0 скорость чтения будет упираться в "потолок" 60 МБ/с.

Я провел тест воспроизведения одного видео в 4K разрешении с HDR, второго в 8K c Dolby Vision – оба читались идеально без фризов.

Так как объем флешки составляет 128 ГБ, то она идеально подходит для расширения памяти игровой приставки Xbox One X ­– такой объем там минимален для расширения. Все дело в том, что внутренний HDD на 1 ТБ очень медленный и загружает игры крайне неспешно. В теории, если скопировать игру на Kioxia TransMemory U365 и запустить, то она должна загружаться быстрее.

Для теста была взята игра Borlderlands 3. Ее особенность в том, что проект весьма объемен и очень долго грузится, так что для теста подходит идеально.

Копирование игры объемом 63 ГБ заняло почти полтора часа. Что характерно, копирование обратно заняло 29 минут, но тут скорость упиралась в медленный жесткий диск внутри приставки.

Перенос игры Borderlands 3 с внутреннего хранилища Xbox One X на Kioxia TransMemory U365

Определение приставкой Kioxia TransMemory U365

Перенос игры с Kioxia TransMemory U365 на внутренний накопитель Xbox One X

Что касается скорости запуска игры, то чтение с Kioxia TransMemory U365 действительно было быстрее – на 7 секунд, о чем можно убедиться по видео ниже:

Итог

Флешка Kioxia TransMemory U365 емкостью 128 ГБ показывает очень высокую скорость чтения при скромных показателях записи. Сперва кажется, что 24 МБ/с при записи — это мало, но учитывая цену, качество изготовления и скорость чтения, то выходит, что показатели накопителя превышают аналоги в своей ценовой категории от конкурентов.

Стоит также отметить очень качественное изготовление корпуса и длительную гарантию – 5 лет, вместо 2-3 лет у конкурентов. Также хорошо флешка себя показала при чтении 8K видеоконтента и даже ускоряет запуск игр на Xbox One X, с помощью которой можно расширить объем внутреннего хранилища.

Таким образом накопители TransMemory U365 являются максимально привлекательным вариантом за свои деньги.

Достоинства:

Очень большой объем;

Выдвижной механизм;

Высокая скорость чтения;

Пятилетняя гарантия;

USB 3.2 Gen 1 Type-A;

Неплохая цена для своего объема.

Недостатки:

Сравнительно невысокая скорость записи.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее при помощи Kioxia Exceria Plus 1ТБ мы расширяли хранилище для PlayStation 5. Также ранее мы делали обзор экстремально быстрой SDXC-карты памяти GOODRAM SDXC 128GB IRDM PRO V60.