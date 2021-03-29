У Нью-Йорку заходилися влаштовувати музичні концерти у вітринах крамниць. У такий спосіб хочуть хоча б частково поновити живі виступи, заборонені через пандемію коронавірусу. Як усе відбувається?

У Верхньому Вестсайді в Мангеттені знову лунає жива музика. Щоправда, цього разу з-за вітрини музичної крамниці. У цьому районі через пандемію вже рік зачинені Метрополітен-Опера та Нью-Йоркський балет. Тож такими виступами містянам сподіваються компенсувати жагу до живого виконання.

Майкл Кац, віолончеліст:

Один з уроків пандемії - те, що люди зголодніли за живою музикою, концертами та театральними виставами. Це те, що необхідно людині, так само як їжа або вода. Ми потребуємо публіки, а публіка потребує нас. Живі виступи - це завжди щось особливе та унікальне.

Спенсер Маєр, піаніст:

Думаю, музиканти у всьому світі неабияк скучили за цим. Звичайно, ми продовжуємо вправлятися в грі вдома. Але грати для себе - це одне, а грати разом з колегою та ще й наживо для публіки - зовсім інше.

Першого разу грали Бетховена та Дебюссі. Послухати імпровізований концерт зібралися перехожі. Кажуть: класична музика добре пасує до міського шуму "Великого яблука", де зазвичай переважають гудки автомобілів, шум будівельних майданчиків та воркування голубів.

Террі Ліберман, місцева жителька:

Це чудово і це в стилі Нью-Йорка. Жителі міста завжди імпровізують. Коли трапляється щось погане, люди гуртуються та зрештою знаходять рішення. І ця ініціатива - черговий тому доказ.

З ідеєю виступив один з місцевих музичних центрів.

Кейт Ширан, виконавча директорка "Kaufman Music Center":

Окрім радості для слухачів, це також неабиякий імпульс для нашої музичної індустрії і для мистецтва загалом. Треба щось робити, аби відновити той стан, який був до коронавірусу.

Окрім класичної музики, на місцевих чекають джазові концерти та навіть невеличкі вистави з Бродвею у "вітринному форматі".