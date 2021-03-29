В американском городе Эссекс в штате Мэриленд неизвестный злоумышленник ворвался в помещение магазина Royal Farms и открыл огонь по покупателям и персоналу. Об этом сообщают городские власти.

В результате трагедии несовместимые с жизнью ранения получили 2 человека, еще один был госпитализирован с огнестрельными травмами в местное медучреждение. Полицейские получили вызов на место страшного происшествия днем, там они обнаружили только погибших и раненых, однако убийца успел скрыться до их приезда.

Отмечается, что вскоре после случившегося в одном из близлежащих домов прозвучал выстрел. Неизвестный выстрелил сам в себя и выжил. Неудачливого самоубийцу доставили в больницу, в настоящее время правоохранители расследуют связь этой ситуации с расстрелом людей в магазине.

Фото: Twitter

Читайте также, на юге американского города Чикаго двое злоумышленников открыли огонь по прохожих. погибшему 26-летнему молодому человеку шальная пуля угодила в голову, в результате чего тот скончался на месте, всех пострадавших госпитализировали.

Кроме того, в трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба. В результате инцидента погибли семь человек, еще двое людей получили ранения.

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