На юге американского города Чикаго двое злоумышленников открыли огонь по прохожих. В результате жуткого происшествия погиб один человек, еще как минимум 7 получили ранения различной тяжести. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.

Инцидент произошел ночью в Эшберне, являющемся одним из районов Чикаго. Правоохранители города сообщили, что сразу после полуночи по меньшей мере двое мужчин открыли огонь в толпе, которая находилась на 79 улице.

Отмечается, что погибшему 26-летнему молодому человеку шальная пуля угодила в голову, в результате чего тот скончался на месте. Все пострадавшие в настоящее время госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также, в американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли десять человек, включая одного полицейского, в сети появилось видео, на котором видно, как полицейские выводят из здания мужчину в наручниках, он с окровавленной ногой.

Кроме того, в трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба, в результате инцидента погибли семь человек. еще двое людей пострадали. Убитые были азиатского происхождения, в то же время связь между убийствами пока не установлена.

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