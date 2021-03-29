Министр Степанов объявил о поставках вакцины Pfizer в Украину [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Первая партия вакцин от коронавируса по программе помощи бедным странам COVAX ожидается в Украине до 15 апреля. Украина получит препараты двух производителей - AstraZeneca и Pfizer. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Первую поставку в рамках COVAX мы ожидаем до 15 апреля. Ожидается 360 тысяч вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer. Первая поставка должна быть в таком объеме в ближайшие 2-3 недели.
Глава Минздрава добавил, что эпидемиологическая ситуация в стране будет сложной как минимум до 15 апреля.
Мы прогнозируем рост количества больных в течение двух недель минимум. То есть, до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации.
Напомним, что в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыло 700 тыс. доз вакцины СoronaVac. Всего же Украина заказала 1,9 млн доз.
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Как сообщали "Подробности", Индия приостановила отгрузки вакцины AstraZeneca, которую по лицензии производит Институт сывороток Индии (Serum Institute of India) под названием CoviShield. В стране наблюдается резкий всплеск заболеваемости и власти Индии сосредоточиться на вакцинации собственного населения.
Напомним, что президент Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
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