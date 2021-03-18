Pfizer в Украине: названы сроки поставки [ Редактировать ]
В четверг, 18 марта, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика сделал заявление о поставке вакцины Pfizer в Украину. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Так, по его словам, препарат американского производства Pfizer поступит в Украину в апреле.
Вакцина будет поступать траншами.
Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину.
Отметим, что ранее в Минздраве советовали украинцам не ждать вакцину Pfizer.
Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину.
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