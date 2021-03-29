Вакцинація у Сербії: чому влада почала імунізацію іноземців? [ Редактировать ]
На вакцинацію до Сербії. Щоб отримати щеплення від коронавірусу, на вихідних у Белград приїхали тисячі іноземців.
Чому влада Сербії почала імунізацію громадян інших країн? І чи можуть скористатися цією пропозицією українці, розкажемо далі
Цими вихідними біля центру вакцинації у Белграді стояли довжелезні черги. На щеплення від коронавірусу чекали переважно іноземці. Влада Сербії запропонувала безкоштовну ін'єкцію усім, хто захоче і зможе приїхати до столиці. Щоб отримати щеплення, достатньо було зареєструватися на відповідному сайті і показати паспорт.
Ви проживаєте не у Белграді? Добре, давайте свої документи.
Пропозицією скористалися переважно жителі сусідніх країн: Боснії та Герцеговини, Північної Македонії та Чорногорії.
Я вдячна Сербії за цю можливість. У Боснії люди мого віку будуть чекати на щеплення ще кілька місяців.
Я з Боснії, працюю туристичним гідом, переважно із французами. Хто до мене приїде, якщо я не буду вакцинована?
За щепленням їхали з Німеччини і навіть летіли з Філіппін.
Даніель, житель Німеччини:
Я лікар, намагався вакцинуватися в Німеччині і Швейцарії, але не зміг.
Ангельберт, жителька Філіппін:
Я дуже вдячна Сербії за те, що вона відкрила двері і запропонувала людям вакцинуватися.
Протягом вихідних у Сербії вакцинували більше 20 тисяч іноземців. Усіх - сироваткою "АстраЗенека". Паралельно імунізували і 28 тисяч сербів. У них, на відміну від гостей, було право вибору вакцини.
У Сербії вакцинують чотирма препаратами. Влада країни закупила "АстраЗенеку", "Пфайзер", російський "Супутник" і китайський "Сінофарм". Темпи - одні з найшвидших у Європі. Першу дозу вакцини вже отримала третина жителів країни, 13 відсотків населення імунізовані повністю.
Чому серби вирішили вакцинувати іноземців офіційний Белград не пояснював. У ЗМІ поширені декілька версій: від необхідності швидко використати сироватку, у якої спливає термін придатності, до спроби переконати місцевих скептиків вакцинуватися.
Феріз, житель Сербії:
Є люди, які дуже бояться вакцинації. Я не знаю, чому. Можливо, через брак інформації про щеплення. Для мене це незрозуміло, але вони налякані.
Чи продовжить Сербія практику "вакцинації вихідного дня" для іноземців поки невідомо. Але теоретично цією пропозицією можуть скористатися і громадяни України. Українці можуть вільно в'їжджати до цієї країни зі свіжим негативним тестом на коронавірус.
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