Кинокомпания MGM выпустила трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий". Главную роль в новом боевике исполнил британский актер Джейсон Стэтхэм.

По сюжету, Стэтхэм играет Эйча, загадочного и холодный на вид джентльмена, который пылает жаждой мести за смерть своего сына. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.

Герою Стэтхэма помогает его коллега Холт Маккэллани - агент ФБР Билл Тенч из сериала "Охотник за разумом". В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий.

Трейлер на русском.

Трейлер на английском.

"Гнев человеческий" - это римейк французского боевика "Инкассатор" 2004 года. Премьера фильма намечена на 7 мая.

Напомним, что Джейсон Стэтхэм уже снимался у Гая Ричи в его фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер".

Джейсон Стэтхэм сформировал образ крутого парня после выхода "Перевозчика" и "Адреналина". Еще больше этого реноме закрепило участие во франшизе "Форсаж" в дуэте с Дуэйном "Скалой" Джонсоном. Уже вышло 8 частей, а всего запланировано 11.

Ранее "Подробности" сообщали, что вышел первый трейлер нового "Отряда самоубийц".