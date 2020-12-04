Стэтхэм еще не подписал контракт на съемки в "Small Dark Look" Источник: Associated Press

Британский актер Джейсон Стэтхэм снимается в фильме о русской мафии в Лондоне "Small Dark Look". Об этом сообщает Collider.

Работа над криминальной драмой идет уже два года. Сначала режиссером был Уильям Олройд, но затем его сменил датчанин Мартин Зандвлиет. Фильм также переименовали - ранее он назывался "Body Cross".

Картина планировалась как продолжение фильма 2007 года "Порок на экспорт" (Eastern Promises) Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном в главной роли. Cейчас студия Focus Features не называет проект сиквелом, однако сценарист тот же - Стивен Найт.

В "Пороке на экспорт" речь шла о жизни российских воров в законе в Лондоне. Помимо Вигго Мортенсена в фильме играли Наоми Уоттс и Венсан Кассель.

Collider пишет, что Стэтхэм еще не подписал контракт на съемки в "Small Dark Look", поскольку занят в новом фильме Гая Ричи по мотивам французского боевика "Инкассатор" 2004 года. Напомним, что актер уже снимался у режиссера в его фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер".

Напомним, что Джейсон Стэтхэм сформировал образ круторого парня после выхода "Перевозчика" и "Адреналина". Еще больше этого реноме закрепило участие во франшизе "Форсаж" в дуэте с Дуэйном "Скалой" Джонсоном. Уже вышло 8 частей, а всего запланировано 11.

Дата мировой премьеры "Форсаж-9" перенесена из-за пандемии коронавируса на апрель 2021 года, в США фильм начнут показывать 2 апреля 2021 года.