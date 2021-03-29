За опалювальний сезон Україна використала вдвічі більше газу, ніж торік. І заплатили за нього також удвічі вищу ціну. Про це нагадали в опозиції і в чергове закликали владу вирішити проблему з непідйомними тарифами.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":