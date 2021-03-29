Юрій Бойко прокоментував завищені комунальні тарифи [ Редактировать ]
За опалювальний сезон Україна використала вдвічі більше газу, ніж торік. І заплатили за нього також удвічі вищу ціну. Про це нагадали в опозиції і в чергове закликали владу вирішити проблему з непідйомними тарифами.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Цей тарифний геноцид почався 7 років тому. Потрібно знизити комунальні тарифи, за рахунок того, що зменшити вартість газу, він нашого видобутку - українського, він повинен коштувати максимум 3 тисячі гривень, а не 7 тисяч як його продають людям. Відповідним чином це буде зменшувати вартість тепла, повинна бути зменшена вартість електричної енергії, Енергоатом повинен продавати людям енергію доступну, дешеву, таку яка дозволяє їм сплачувати.
по теме
Не події засуджувати, а ухвалювати потрібні та важливі для людей рішення. На такому порядку денному позачергового засідання - наполягає опозиція
Депутатські ігри з часом та... регламентом! Зупинити перехід на літній час обранці не змогли, проте собі три тижні вільного часу від засідань наголосували
Зміни до Конституції - чи всі були "за", та про які коаліційні союзи заговорили у кулуарах
Мізерні пенсії, тотальне безробіття, захмарні тарифи, а на додачу ще й мовні проблеми. Жителі Херсонщини поскаржилися народним депутатам на труднощі, які найбільше їх турбують
Як найскоріше відновити перемир'я і чому перемовини у Нормандському форматі і досі у глухому куті ми запитали в Юрія Бойка