33-летняя американская актриса и певица Хилари Дафф в третий раз стала мамой. О рождении ребенка знаменитость сообщила на своей странице в Instagram спустя несколько дней.

Она опубликовала фото, на котором она позирует в родильном бассейне с новорожденной дочерью на руках. Рядом с ней - супруг, музыкант Мэттью Кома и старшие дети - двухлетняя Бэнкс, а также восьмилетний Лука от предыдущего брака Дафф с хоккеистом НХЛ Майком Комри.

"Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!", - говорится в подписи к снимку.

Отметим, что и свою среднюю дочь знаменитость родила дома.

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