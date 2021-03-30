Польща нарощує темпи вакцинації населення [ Редактировать ]
Польща планує вакцинувати 10 мільйонів людей до кінця червня, - таке заявив речник уряду Пьотр Мюллер. Наразі повне щеплення двома дозами в країні отримали 2 мільйони поляків.
Через сплеск захворюваності у деяких регіонах перевантажені лікарні - тамтешніх тяжкохворих перевозять до інших воєводств. За минулу добу COVID-19 діагностували у понад 16 тисяч поляків.
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