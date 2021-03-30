У США подвоюють кількість центрів вакцинації населення [ Редактировать ]
У США збираються удвічі збільшити кількість центрів для щеплення, - про таке заявив президент Джо Байден під час виступу в Білому домі щодо подолання пандемії у США.
Масштабна вакцинація в країні почалася 14 грудня. Натепер повне щеплення отримали 50 з половиною мільйонів людей - тобто, понад 15 відсотків населення.
Нагадаємо, днями Байден заявив, що за перші 100 днів його президентства має бути вакциновано 200 мільйонів американців.
Джо Байден, президент США:
Наша мета - забезпечити розгортання центрів вакцинації, аби американці могли отримати щеплення у радіусі п'яти миль від місця свого проживання. Це має бути зроблено впродовж наступних трьох тижнів - до 19 квітня.
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