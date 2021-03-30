У США збираються удвічі збільшити кількість центрів для щеплення, - про таке заявив президент Джо Байден під час виступу в Білому домі щодо подолання пандемії у США.

Масштабна вакцинація в країні почалася 14 грудня. Натепер повне щеплення отримали 50 з половиною мільйонів людей - тобто, понад 15 відсотків населення.

Нагадаємо, днями Байден заявив, що за перші 100 днів його президентства має бути вакциновано 200 мільйонів американців.

Джо Байден, президент США: