Понад 50 мільйонів брусків мила щороку викидають французькі готелі. Погіршила ситуацію і пандемія. Через вірус, покоївкам доводиться після кожного гостя змінювати навіть запаковані засоби гігієни. Аби зменшити кількість відходів, милу вирішили дати друге життя.

Гості повсякчас залишають мило. Ось це вже використовували. Воно без пакування, як бачите. Саме таке найчастіше знаходимо та забираємо.

150 французьких готелів об'єдналися задля соціального проєкту. Так, замість утилізації мила, йому дають друге життя. Збирають, переробляють і роздають нужденним.

Клер Дуплекс, головна економка в готелі:

Наш заклад входить до групи готелів, що приймають багато гостей і мають велику кількість номерів. Ми всі думаємо про те, щоб спробувати зробити щось для планети, тому й вирішили збирати мило.

Пандемія погіршила ситуацію. Адже після відвідувачів покоївки мають замінити всі предмети гігієни. Навіть запаковані. Так, замість того, щоб викидати - їх теж віддають на перероблення. Зібране мило потрапляє на спеціально створену для цього фабрику. Зі шматків зрізають увесь бруд, потім подрібнюють і поміщають у спеціальну машину, з якої отримують одну паличку мила. З неї вирізають бруски по 100 грамів. На підприємстві працюють лише люди з інвалідністю. Для кожного з них спеціально облаштовано робоче місце.

Поліна Грумель, авторка ідеї перероблення мила:

У нас екологічний підхід, оскільки мета - зменшити готельні відходи. Ми також керуємося гуманітарним підходом, оскільки наша головна місія - надати доступ до гігієни людям, які цього потребують, але це, крім того, й соціальна місія - дати молодими людям з інвалідністю роботу.

Врешті-решт, після перероблювання мило потрапляє до тих, хто не має можливості його придбати. Його передають організаціям, що опікуються безпритульними.

Енн-Марі, допомагає вразливим групам населення:

Дотепер мило та зубні пасти ми роздавали у малій кількості та лише тоді, коли вони були у нас. Та від початку пандемії засоби гігієни стали більш важливими, особливо мило, яке тепер є головним продуктом.

Впродовж трьох років до проєкту долучилися готелі у сорока трьох містах по всій Франції. За цей час вдалося зібрати та переробити близько шести тонн мила.