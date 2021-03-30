На Галапагосах відправили на реабілітацію контрабандних черепах [ Редактировать ]
У Національному парку на Галапагосах проходять реабілітацію десятки черепашат. Їх контрабандисти намагалися вивезти з країни. Під час рейду в місцевому аеропорту затримали вантаж, де в одну валізу запакували зо дві сотні плазунів. Кілька з них померли. Рештою наразі опікуються співробітники національного парку.
Дитинчатам до трьох місяців. Нині їхній стан значно поліпшився, - кажуть доглядачі.
по теме
Міжнародна спілка охорони природи занесла цей вид мавп до Червоної книги - тварини опинилися під загрозою зникнення
Чимало тварин були виснажені й страждали на розлади травлення - за кожного песика контрабандисти планували вторгувати понад тисячу євро
Зображення з камер також транслюють на офіційному сайті звіринцю
Мужчина нес с собой две картонные коробки, в которых находились 20 декоративных окольцованных голубей. На кольцах были указаны номера птиц, а также стоит метка "RUS SRSG 2020", что свидетельствует о принадлежности к "Союзу российских спортсменов-голубеводов"
У спритників вилучили 170 кілограмів ювелірних виробів і майже півтори тонни бурштину