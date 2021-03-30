У Національному парку на Галапагосах проходять реабілітацію десятки черепашат. Їх контрабандисти намагалися вивезти з країни. Під час рейду в місцевому аеропорту затримали вантаж, де в одну валізу запакували зо дві сотні плазунів. Кілька з них померли. Рештою наразі опікуються співробітники національного парку.

Дитинчатам до трьох місяців. Нині їхній стан значно поліпшився, - кажуть доглядачі.