Во вторник, 30 марта, Верховная Рада Украины приняла постановление о проведении внеочередных выборов городского головы Харькова. За документ проголосовали 249 депутатов.

Так, выборы пройдут 31 октября 2021 года.

Назначить внеочередные выборы Харьковского городского главы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии... определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского главы.

Кабмин в рамках полномочий обязали принять меры по финансированию выборов за счет средств целевой субвенции из государственного бюджета.

Ранее Верховная Рада Украины назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах.

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