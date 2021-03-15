В понедельник, 15 марта, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе брифинга заявил о том, что выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября, а именно 31 октября.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит соответствующее постановление на этой или следующей пленарной неделе. В среду постановление про назначении выборов Харькова поступит в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после чего его рассмотрит Рада.

Есть срочная необходимость его принимать с точки зрения процедуры проведения выборов, потому что следующие выборы, на которые она попадает - это может быть последнее воскресенье октября. Но надо, чтобы постановление было проголосовано не позднее, чем за 60 дней - это последнее воскресенье соответственно августа. То есть до конца этой сессии, до июля, у нас есть этот временной промежуток, чтобы ее принять.

Он напомнил, что комитет не мог рассмотреть данный вопрос ранее, поскольку не была полностью соблюдена соответствующая процедура.

Ранее Верховная Рада Украины назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах.

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