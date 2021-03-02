В пяти населенных пунктах назначили внеочередные выборы [ Редактировать ]
Верховная Рада/ Фото: Getty Images
Во вторник, 2 марта, Верховная Рада Украины назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах.
Таким образом:
- Назначение внеочередных выборов Коларовского сельского главы в Запорожской области на 31 октября 2021 года поддержали 335 парламентариев.
- Внеочередные выборы Малолюбошанского сельского главы в Ривненской области назначили на 31 октября 2021-го. За это проголосовали 327 депутатов.
- За назначение внеочередных выборов Теребовлянского городского главы в Тернопольской области на 31 октября проголосовали 319 депутатов.
- Назначение внеочередных выборов Липовецкого городского главы в Винницкой области на эту же дату поддержали 337 парламентариев.
- Внеочередные выборы Комарновского городского главы во Львовской области парламент назначил на 31 октября. За это проголосовали 332 народных избранника.
Ранее в Раде сообщили, когда состоятся выборы мэра Харькова.
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