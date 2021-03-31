Поліція підозрює колишнього командира у вибухах боєприпасів поблизу Маріуполя [ Редактировать ]
У вибухах боєприпасів поблизу Маріуполя 2017 року підозрюють колишнього командира військової частини, де стався інцидент. За даними слідства, полковник не забезпечив належного стану пожежної безпеки на польовому артилерійському складі.
Через це вогонь, який перекинувся на територію сховища, спричинив детонацію та вибухи боєприпасів. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
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