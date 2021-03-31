У Рівному активізувались колектори. Спочатку тероризували працівників перинатального центру. Тепер переключились на вчителів місцевої школи.

За день було більше двохсот щохвилини. Уявіть собі щохвилини.

Наталія Мельничук учителька початкових класів. Днями її мобільний розривався від дзвінків та смс.

Наталія Мельничук, вчителька початкових класів:

Уроки провести не можна, з колегами спілкуватись не можна Вони писали мені в особисті повідомлення такого погрозливого плану смски- повідомлення.

Дзвонили навіть чоловіку та дитині. А ще колегам і директорці. На приватні й стаціонарні телефони. Очільниця закладу каже, це ледь не зірвало навчальний процес. Освітяни запідозрили так їх тероризують колектори.

Інна Верхова, директорка НВК №19:

Вчитель зразу прийшла до мене і сказала, що її тероризують вже до добу і що в неї кредитів не має і що вона нікому нічого не винна.

Блокуєм вони з інших звонили. За одну хвилину могло буть до 20 звонків.

А це вже головна лікарка перинатального центру розповідає, як їхній заклад потерпав від колекторів. Каже - першою почала отримувати смс про борг за кредитом, про який і гадки не мала.

Вікторія Єнікеєва, головна лікарка Рівненського обласного перинатального центру:

Три доби цілодобово автовідповідачі десь порядку 50 наших співробітників в постійному режимі вимагали погасити цей борг і саме що страшне вони заблокували цими дзвінками два робочих телефони.

Сюди у приймальне відділення, куди привозять породіль - не можна було додзвонитися кілька днів.

Тетяна Костюк, акушерка:

Ти тільки кладеш трубку і зразу дзвонить телефон. Це було безперервно.

Згодом з'ясувалося - роботу центру блокувала колекторська фірма через борг сина працівниці. Він нібито напозичався грошей, а віддавати - не поспішає.

Вікторія Єнікеєва, головна лікарка Рівненського обласного перинатального центру:

Ніхто поручителем не виступав ніяких документів не підписував, бо це не наша співробітниця.

І медики, і педагоги звернулися до поліції. Однак правоохоронці ще не встановили, хто телефонував.

Іван Теліга, заступник начальника Рівненського районного управління поліції:

Це здійснювався колекторською фірмою здійснювався психологічний тиск на оточення даної особи, яка скажем брала кредит з метою будь-якою ціною цей кредит повернути.

Після перевірок, запевняють поліцейські, дзвінки від невідомих припинилися. Принаймні в перинатальний центр та школу. А от до цього відділку поліції у Рівному майже щодня телефонують жертви колекторів. Їм радять ігнорувати подібні дзвінки. У жодному разі не піддаватися психологічному тиску. Й обов'язково звертатися до поліції. А ще краще - не позичати гроші у представників численної армії так званих мікрокредиторів.