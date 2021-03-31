У ВООЗ оприлюднили доповідь про походження COVID-19. Експерти описують чотири можливі сценарій. Найбільш імовірний, на думку дослідників - передача збудника від однієї тварини до іншої, а потім до людини.

Можливо, люди заразилися і напряму - від кажанів чи ящірок або через продукти харчування. А ось витік із лабораторії представники ВООЗ вважають малоймовірним. Водночас, результати розслідування вже розкритикували.

Мовляв, китайська влада не дала повного допуску місії до об'єктів у КНР, а голова місії Пітер Дасзак раніше прямо заявляв - вірусологи не повинні розповідати прямо про все, що відбувається у дослідницьких лабораторіях.