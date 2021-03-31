Зеленский в фанатском шарфике пожелал удачи Украине перед матчем с Казахстаном [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Президент Украины Владимир Зеленский перед отборочным матчем на Чемпионат мира 2022 года Украины с Казахстаном опубликовал в своем Instagram фото в фанатском шарфике и пожелал победы подопечным Андрея Шевченко/
Этот шарф помнит множество побед, сегодня ждем еще одну! Вперед, к победе, Украина!
В среду, 31 марта, сборная Украины по футболу, сыгравшая вничью с чемпионом мира Францией (1:1) и с Финляндией (1:1), проведет третий матч квалификации ЧМ-2022 в Катаре. На пустом НСК "Олимпийский" в Киеве подопечные Андрея Шевченко сразятся с Казахстаном.
Начало поединка - в 21:45. В прямом эфире матч Украина - Казахстан покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".
Положение команд в группе D:
1. Франция - 4 очка (2 матча);
2. Финляндия - 2 (2);
3. Украина - 2 (2);
4. Босния и Герцеговина - 1 (1);
5. Казахстан - 0 (1).
Ранее "Подробности" опубликовали расписание трансляций матчей отбора ЧМ-2022.
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