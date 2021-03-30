Где и когда смотреть поединок Украина-Казахстан: расписание трансляций матчей отбора ЧМ-2022 [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
В среду, 31 марта, сборная Украины по футболу, сыгравшая вничью с чемпионом мира Францией (1:1) и с Финляндией (1:1), проведет очередной матч квалификации ЧМ-2022 в Катаре. На пустом НСК "Олимпийский" в Киеве подопечные Андрея Шевченко сразятся с Казахстаном.
В прямом эфире поединок Украина - Казахстан в 21:45 покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".
Положение команд в группе D:
1. Франция - 4 очка (2 матча);
2. Финляндия - 2 (2);
3. Украина - 2 (2);
4. Босния и Герцеговина - 1 (1);
5. Казахстан - 0 (1).
30 марта в Европе пройдет десять матчей отбора на Чемпионат мира 2022 года. Ниже - расписание поединков с телетрансляциями.
Квалификация ЧМ-2022. 3-й тур
30 марта (вторник):
- Азербайджан - Сербия 19:00 "Футбол 1";
- Кипр - Словения 19:00 "Футбол 2";
- Бельгия - Беларусь 21:45 "Футбол 1";
- Люксембург - Португалия 21:45 "Футбол 2";
- Уэльс - Чехия 21:45 "Футбол 3";
- Хорватия - Мальта 21:45;
- Словакия - Россия 21:45;
- Турция - Латвия 21:45;
- Черногория - Норвегия 21:45;
- Гибралтар - Нидерланды 21:45.
31 марта (среда):
- Швеция - Эстония (товарищеский матч) 18:45 "Футбол 3";
- Армения - Румыния 19:00 "Футбол 2";
- Украина - Казахстан 21:45 "Украина", "Футбол 1";
- Англия - Польша 21:45 "Футбол";
- Германия - Северная Македония 21:45 "Футбол 3".
- Босния и Герцеговина - Франция.
Напомним, что Роналду со скандалом выбросил капитанскую повязку после отборочного матча на ЧМ-2022.
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