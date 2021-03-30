В среду, 31 марта, сборная Украины по футболу, сыгравшая вничью с чемпионом мира Францией (1:1) и с Финляндией (1:1), проведет очередной матч квалификации ЧМ-2022 в Катаре. На пустом НСК "Олимпийский" в Киеве подопечные Андрея Шевченко сразятся с Казахстаном.

В прямом эфире поединок Украина - Казахстан в 21:45 покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Положение команд в группе D:

1. Франция - 4 очка (2 матча);

2. Финляндия - 2 (2);

3. Украина - 2 (2);

4. Босния и Герцеговина - 1 (1);

5. Казахстан - 0 (1).

30 марта в Европе пройдет десять матчей отбора на Чемпионат мира 2022 года. Ниже - расписание поединков с телетрансляциями.

Квалификация ЧМ-2022. 3-й тур

30 марта (вторник):

Азербайджан - Сербия 19:00 "Футбол 1";

Кипр - Словения 19:00 "Футбол 2";

Бельгия - Беларусь 21:45 "Футбол 1";

Люксембург - Португалия 21:45 "Футбол 2";

Уэльс - Чехия 21:45 "Футбол 3";

Хорватия - Мальта 21:45;

Словакия - Россия 21:45;

Турция - Латвия 21:45;

Черногория - Норвегия 21:45;

Гибралтар - Нидерланды 21:45.

31 марта (среда):

Швеция - Эстония (товарищеский матч) 18:45 "Футбол 3";

Армения - Румыния 19:00 "Футбол 2";

Украина - Казахстан 21:45 "Украина", "Футбол 1";

Англия - Польша 21:45 "Футбол";

Германия - Северная Македония 21:45 "Футбол 3".

Босния и Герцеговина - Франция.

Напомним, что Роналду со скандалом выбросил капитанскую повязку после отборочного матча на ЧМ-2022.